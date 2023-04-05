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Suç makinesi yakalandı. Darp, gasp, tehdit gibi pek çok suçtan aranması var

Gaziantep'te çok sayıda suçtan aranması bulunan şahıs, saklandığı adrese düzenlenen operasyonda yakalandı. Yakalanan şahıs, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 22:46
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Suç makinesi yakalandı

Suç makinesi yakalandı. Darp, gasp, tehdit gibi pek çok suçtan aranması var
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Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde meydana gelen yol kesme, gasp, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, tehdit ile darp olayının failleri arasında yer alan ve aranması bulunan şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep Emniyet'i 20 Haziran 2022 tarihinde Oğuzeli ilçesinde meydana gelen yol kesme, gasp, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, tehdit ile darp olayıyla ilgili çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalar neticesinde, yol kesme, gasp, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, tehdit ile darp olayının failleri arasında yer alan ve aranması bulunan Y.Ö. isimli şüpheli şahıs, saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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