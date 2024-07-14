Suç olduğunu bilsek yapmazdık. AK Gençlik Başkanı'nın savunması pes dedirtti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Suç olduğunu bilsek yapmazdık. AK Gençlik Başkanı'nın savunması pes dedirtti

İçişleri Bakanlığının adını kullanarak kart bastıran AK Gençlik Ocakları Başkanı Ferhat Aydoğan ile özel kalem müdürü Ergin Vançin tutuklanmıştı. İfadesi ortaya çıkan Aydoğan ve Vançi'in savunması pes artık dedirtti. Aydoğan, konuya ilişkin "Suç olduğunu bilsek yapmazdık" ifadelerini kullandı.

Bakanlığın adını kullanarak kart bastıran AK Gençlik Ocakları Başkanı Ferhat Aydoğan'ın ifadesi ortaya çıktı. Aydoğan, “Kartları kırtasiyeden kendimiz bastırdık. Pişmanız. Suç olduğunu bilsek, yapmazdık” sözleriyle kendini savundu.

2 KİŞİ TESPİT EDİLDİ


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İçişleri Bakanlığı’nın ismini kullanarak, düzenlemiş oldukları kimlik kartları üzerinden imtiyaz sağlayıp, dolandırıcılık girişiminde bulundukları öne sürülen 2 kişiyi tespit etti.

Polis, şüphelilerin dernek statüsündeki AK Gençlik Ocakları Genel Başkanı Ferhat Aydoğan ile özel kalem müdürü Ergin Vançin olduğu tespit etti.

Şüphelilerin bulunduğu aracı tespit eden ekipler, uygulamada noktasında durdurup, Aydoğan ve Vançin’i gözaltına aldı.

"SUÇ OLDUĞUNU BİLSEK YAPMAZDIK"

Emniyete götürülen şüphelilerden Vançin, sorgusunda, “Sürecin böyle işlediğini bilmiyorduk. Kartları kırtasiyeden kendimiz bastırdık. Pişmanız.” dediği öğrenildi. Aydoğan’ın ise “Dünya Basın Federasyonu üyesiyim. Suç olduğunu bilsek, yapmazdık. Bu kartları hiçbir yerde kullanmadık” dediği bildirildi. İşlemlerinin ardından ‘Nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs’, ‘Belgede sahtecilik’ ve ‘Nüfuz ticareti’ suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

YERLİKAYA: GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden bakanlığı etiketlenerek yapılan bir ihbar sonrasında soruşturmanın başlatıldığını belirterek, şüphelilerin söz konusu kimlik kartlarıyla yakalanıp, tutuklandıklarını açıkladı. Bakan Yerlikaya, “Devlet kurumlarının adını kullanarak dolandırıcılık yapan ve imtiyaz sağlamaya çalışanlara, suç odakları ve suçlulara göz açtırmayacağız” dedi.

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