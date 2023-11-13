Suç oranı en düşük iller. Sıralama şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu hazırladığı rapor ile suç oranı en düşük illeri sıraladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Suç oranı en düşük iller. Sıralama şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu, ikametgah ve suç türüne göre ceza infaz kurumuna giren hükümlerle ilgili veriler ışığında suç oranı en düşük illeri belirledi.

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Hazırlanan listede büyükşehir olarak bir tek Erzurum'un yer alması dikkat çekti.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirli aralıklarla ikametgah ve suç türüne de göre ceza infaz kurumuna giren hükümlerle ilgili veri paylaşımı yapıyor.

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TÜİK'in 2012 ve 2020 yılları arasında yaptığı yeni raporda ise "Daimi İkametgah ve Suç Türüne Göre Ceza İnfaz Kurumuna Giren Hükümlüler" verileri açıklandı.

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HANGİ SUÇLAR BAZ ALINDI

İşlenen suç türlerine göre sıralama yapıldı. İşte o suç türleri: Öldürme, yaralama, cinsel suçlar, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, hakaret, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu, sahtecilik, kötü muamele, zimmet, rüşvete, kaçakçılık, trafik suçları...

Orman suçları, ateşli silahlar ve bıçaklar ile ilgili suçlar, icra iflas kanununa muhalefet, askeri ceza kanununa muhalefet, tehdit, mala zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme, ailenin korunması tedbirine aykırılık, diğer suçlar, bilinmeyen...

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İLLERİN ORANLARI

Adıyaman suç oranı: Yüz binde 156
Şırnak suç oranı: Yüz binde 159
Bitlis suç oranı: Yüz binde 175
Siirt suç oranı: Yüz binde 175
Bayburt suç oranı: Yüz binde 186
Muş suç oranı: Yüz binde 188
Erzincan suç oranı: Yüz binde 191
Hakkari suç oranı: Yüz binde 192
Mardin suç oranı: Yüz binde 194
Erzurum suç oranı: Yüz binde 196

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