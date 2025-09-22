Suç örgütü liderinden bir garip savunma!

Bursa merkezli 7 ilde geçen yıl "Sarallar" suç örgütüne yönelik düzenlenen "Mahzen-32" operasyonunda gözaltına alınıp, haklarında dava açılan 14'ü tutuklu, 35 sanığın yargılandığı davada operasyona katılan komiser yardımcılarının tanık olarak dinlendi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl "Sarallar" diye bilinen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin, vadeli araç alım satım faaliyetlerinde bulunarak mağdurlardan silah zoruyla yüksek miktarlarda para tahsilatı yaptıkları, taraf olmadıkları alacak verecek konularında tarafmış gibi gösterip pay talep ettikleri, Bursa dışından getirdikleri "tetikçiler" aracılığıyla para vermeyi kabul etmeyen kişiler ile iş yerlerine yönelik silahlı saldırı düzenlediklerini, silahla ölüm tehdidinde bulundukları kişilerin iş yerlerine ve araçlarına zorla el koyduklarını ve bu malları örgüt üyelerinin üzerine geçirdikleri tespit edildi.

26 Nisan 2024 tarihinde Bursa merkezli İstanbul, Ankara, Trabzon, Yalova, İzmir ve Diyarbakır'da toplam 44 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Çatışmanın da yaşandığı operasyonda, aralarında örgüt lideri Hakkı Saral'ın da olduğu 27 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 16 tabanca, toplam değeri 56 milyon 434 bin lira olan 53 çek ve senet, 1272 farklı çaplarda fişek, 430 bin 400 lira, 123 bin 800 dolar, 20 bin 800 euro ve 2 lüks araç ele geçirildi.

Soruşturmanın devamında, Sarallar'ı İnegöl'e çağırıp daha sonra kendileriyle birlikte çalıştığı öne sürülen, ilçede "Hanım Ağa" olarak tanınan Derya T.'nin de (41) bulunduğu 8 kişi daha gözaltına alındı. Derya T.'nin piyasadan alacaklarını tahsil edemeyince suç örgütünü İnegöl'e çağırdığı, bir süre sonra da bu kişilerle birlikte çalıştığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 35 şüpheli tutuklandı.

Örgüt üyeleri hakkında Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanıklardan 21'i önceki duruşmalarda tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sanıkların yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katılırken, sanıklardan bazıları da duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

"BURADA PSİKOLOJİM BOZULDU"

SEGBİS'le bağlanarak savunmasını yapan tutuklu sanık Hakkı Saral, "Burada tek başına kalıyorum. Terör örgütü üyeleriyle yan yana kalıyorum. Burada psikolojim bozuldu. Bir suçum olsa ömür boyu yatayım razıyım. Ama bir suç işlemedim. Sanıklardan Okay A.'dan araç kiraladım. Tahliyemi talep ederim" dedi.

Hakkı Saral'ın ardından SEGBİS'le bağlanan Ümit Saral da suçlamaları reddederek, "Ağabeyimin benimle bir ilgisi yoktur. Kendisi 60 yaşındadır. Eğer bir suç işlemiş olsaydı bu yaş kadar işlerdi" diye konuştu.

Diğer sanıkları ve avukatların taleplerini de dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Zafer S., Abdulsamet S. ve Ahmet Berkan Ş.'nin tahliyesine karar verdi.

Toplam 11'i tutuklu 35 sanığın yargılanmasına, Kasım ayında devam edilecek.