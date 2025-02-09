Suç örgütünün 8 üyesi tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Suç örgütünün 8 üyesi tutuklandı

Muğla’da zorla senet imzalatmak, yağma ve mala zarar verme gibi suçlardan düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 8’i tutuklandı. 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki gün, Fethiye, Bodrum ve Menteşe ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmalar kapsamında "Zorla senet imzalatma suretiyle nitelikli yağma', "Kişisel bilgileri ele geçirerek nitelikli dolandırıcılık', "Mala zarar verme ve kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde 17 şüpheli gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suç örgütünün 8 üyesi tutuklandı

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