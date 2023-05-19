Suçu 'Hizbullah'ı Meclis'te istemiyoruz' demesi mi? F.Bahçe'ye ceza geliyor

Fenerbahçe ve Ümraniyespor, PFDK'ye sevk edildi.

Suçu 'Hizbullah'ı Meclis'te istemiyoruz' demesi mi? F.Bahçe'ye ceza geliyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile HangiKredi Ümraniyespor'u ve kulübün başkanı Tarık Aksar'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'la oynadığı maçta taraftarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Sarı lacivertli taraftarlar maçta "Hizbullah'ı Meclis'te istemiyoruz" diye bağırmışlardı.

Ümraniyespor Kulübünün ile kulüp başkanı Tarık Aksar'ın ise sosyal medya hesaplarından hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle disiplin kuruluna sevklerinin gerçekleştiği kaydedildi.

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