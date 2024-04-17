Sucuk kızartırken yarım bardak eklemeniz yetiyor. Tadı damaklarda bırakan yöntem ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Sucuk kızartırken yarım bardak eklemeniz yetiyor. Tadı damaklarda bırakan yöntem ortaya çıktı
Sucukları kızartırken lezzetin sırrı ortaya çıktı. Sucuk kızartırken yarım bardak soss eklemeniz yetiyor.

tavaya yarım bardak su ekleyin ve tadının damağınızda kalmasını sağlayın. Evde sucuk yaparken, onun kuru olmamasına özen gösterin.

İşte, sulu ve lezzetli sucuklar için bir tarif:

Malzemeler:

- 1 adet rendelenmiş domates

- 1 tatlı kaşığı biber salçası

- 1 veya 2 adet yumurta

- 1 yemek kaşığı tereyağı veya margarin

- 1 yemek kaşığı sıvı yağ

- Baharatlar:

1 çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber, kekik, kimyon

- 1 çay bardağı su

- Yarım çay kaşığı toz şeker

- Yarım çay kaşığı sirke

Hazırlanışı:

1. Tavaya yağları koyun ve sucukları kızartmaya başlayın.

2. Ayrı bir kapta, salça, su, rendelenmiş domates ve baharatları karıştırarak sosunuzu hazırlayın.

3. Kızaran sucukların üzerine hazırladığınız sosu dökün.

4. Yumurtaları ekleyin ve kısık ateşte pişirin.

5. Yumurtalar piştikten sonra, sıcak olarak servis edin.

Ev yapımı sulu sucuklarınızın tadını çıkarın, afiyet olsun!

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