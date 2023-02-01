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Cumhuriyet savcısı rüşvetten tutuklandı. Suçüstü yakalandı

Kocaeli Gebze'de rüşvet aldığı ihbarı üzerine hakkında soruştuma başlatılan ve suçüstü yakalanan cumhuriyet savcısı F.A. tutuklandı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 06:10
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Suçüstü yakalanan cumhuriyet savcısı rüşvetten tutuklandı

Cumhuriyet savcısı rüşvetten tutuklandı. Suçüstü yakalandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan cumhuriyet savcısı tutuklandı.

AA’nın aktardığına göre; Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gebze Adliyesinde görevli savcı F.A'nın rüşvet aldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Başsavcılığın başlattığı soruşturma kapsamında savcı F.A. hakkında gözaltı kararı verildi.

Suçüstü yakalanan cumhuriyet savcısı F.A. çıkarıldığı Gebze 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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