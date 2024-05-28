Sudan bile Türkiye'yi kandırdı. AKP’den itiraf geldi

TBMM Dışişleri Komisyonu'nda Sudan ile yaşanan tarım fiyaskosu gündeme geldi.

Türkiye El Beşir döneminde Sudan'da 10 milyon dönüm tarım arazisi kiraladı. Arazide sebze ve meyve yetiştirilip satılacak böylece gelir elde edilecekti .Ancak arazide herhangi bir proje yapılmadı. Çünkü arazi verimsiz çıktı.

10 yılda milyonlar harcanmasına rağmen proje çöp oldu. Eski Bakan Bekir Pakdemirli'nin projesi boşa çıktı.

Dönemin Cumhurbaşkanı yardımcısı ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Sudan'ın Türkiye'ye kalitesiz, verimsiz, su ve yer altı kaynakları sorunlu olan bir arazi tahsis ettiğini açıkladı.

Hem Sudan Hem de Türkiye’nin kurduğu şirket yöneticileri iş yapmadan yıllarca ücret aldı. Proje 7 bakanın elinde geçti ama en sonunda Aralık 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından iptal edildi.

Bekir Pakdemirli’nin Sudan'sa çiftçilere sarılarak fotoğraflar çektirdiği de ortaya çıktı.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer konuyu TBMM Dışişleri Komisyonu'nda tartıştı.

Çakırözer "10 yıllık bu hesabın verilmesi gerekiyor. Sudan'da 10 milyon dönüm arazi kiraladık. Tarım yapılıp pamuk, soya, susam, muz, mango üretilecek, bunlar Türk ve Sudan pazarına girecekti. Yönetim Kurulu üyeleri hiçbir iş yapmadan yıllarca ücret aldı. Sonuçta arazi yok, tarım yok, mango falan da yok, masal 10 yıl sürdü vatandaşın vergileri gitti. Bunun hesabını kim verecek?" ifadelerini kullandı.

“YETERİ KADAR VERİMLİ DEĞİL”

Fuat Oktay ise şu açıklamayı yaptı:

Sudan'da bir alan tahsis edildi ama Tarım Bakanlığı bu alanın yeteri kadar verimli olmadığıyla alakalı görüş bildirdi. Su, yer altı kaynakları toprağın kalitesiyle ilgili... Bunların görüşmesi bir yılı aştı. Sonra kaliteli bir arazinin verilmesiyle alakalı aşama aşama gidelim şeklinde... Ama iç karışıklıklarla birlikte, güvenlikle ilgili talep de vardı. Bu tür şeylere siyaset üstü yaklaşıp bir fırsat varsa bunu değerlendirmeliyiz. Motivasyonu düşürmemekte fayda var.