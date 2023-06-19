Sudan hükümeti Afrika ülkelerinden gelen çözüm davetini reddetti

Hartum hükümeti, Kenya'nın, Sudan'daki çatışmaların sonlandırılması ve krizin çözümü ile ilgili Doğu Afrika'daki Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesince (IGAD) kurulan komitenin dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi davetine karşı çıktı.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kenya Dışişleri Bakanı Alfred Mutua'nın, IGAD'ın, Sudan krizinin çözümü için kurduğu, Etiyopya, Somali, Güney Sudan ve Kenya'dan oluşan "dörtlü komitenin dışişleri bakanlarını bugün toplantıya davet ettiği" belirtildi.

"AFRİKA ÇÖZÜMLERİ İLKESİNE HİZMET ETMİYOR"

Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Sudan hükümetinin bu toplantının yapılmasını hoş karşılamadığını ve buna karşı çıktığını, Sudan'ın, Kenya'nın (dörtlü komiteye) başkanlığına yönelik itirazına IGAD başkanlığından cevap beklemesi nedeniyle bu toplantının çıktılarıyla ilgilenmediğini bildirdi. Kenya hükümetinin bu meselenin çözümünde gösterdiği acele ve Kenyalı yetkililerin uluslararası girişimleri rehber edindikleri yönündeki açıklamaları, Afrika sorunlarına Afrika çözümleri ilkesine hizmet etmiyor." ifadeleri kullanıldı.

"DEVLETLERİN EGEMENLİĞİNE SAYGI İLKESİNE AYKIRI"

Kenya hükümetinin, dörtlü komite toplantısı davetinde ordu ile "ona isyan eden bir grubu yakışık almayan biçimde bir arada zikretmesi ve Sudan'daki çatışmayı iki general arasındaki bir mücadele olarak basitleştirmesinin kesin bir dille reddedildiği" belirtilen açıklamada, Kenya hükümetinin arabuluculuk dosyasını bu şekilde ele almasının, IGAD'ın temel ilkeleri olan "devletlerin egemenliğine saygı ilkesine aykırı olduğu" savunuldu.

ATEŞKES KARARLARI DEFALARCA BOZULDU

Sudan hükümeti, 12 Haziran’da Cibuti'de düzenlenen IGAD Devlet Başkanları Zirvesi'nde, ülkedeki krizi ele almak için görevlendirilen komiteye Kenya'nın başkanlık etmesini reddetmişti.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, 13 Haziran'da yaptığı yazılı açıklamada, IGAD'ın, Sudan krizinin çözümü için kurduğu, Etiyopya, Somali, Güney Sudan ve Kenya'dan oluşan 4 ülkeli grubun başkanlığını Kenya'nın yapacağını duyurmuş, Sudan'da çatışan generalleri yüz yüze getirerek krizi çözmekte kararlı olduklarını bildirmişti.

Kapsayıcı bir ulusal diyalog sürecini 3 hafta içerisinde başlatacaklarını kaydeden Ruto, insani yardımların ulaştırılması için 2 hafta içinde bir insani koridorun da kurulacağını aktarmıştı.

Sudan'daki kriz için ABD ve Suudi Arabistan öncülüğünde başlatılan müzakereler sonuçsuz kalmış, alınan ateşkes kararları defalarca bozulmuştu.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunun kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.