Sudan ordusu ateşkes müzakerelerini askıya aldı

Sudan'da ordu, paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri ile gerçekleştirilen ateşkes müzakerelerini askıya aldığını açıkladı.

Sudan ordusu ateşkes müzakerelerini askıya aldı

Sudan'da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmaların sona ermesi için ABD ve Suudi Arabistan arabuluculuğunda yapılan müzakereler durduruldu.

Sudan ordusu, RSF güçlerinin hastane ve binalardan çekilmesini öngören kısa dönemli ateşkesin maddelerine uymadığı ve ateşkesi birçok kez ihlal ettiği gerekçesiyle görüşmeleri askıya aldığını duyurdu. Ordu sözcüsü Nabil Abdalla, anlaşma ile ilgili bir sonraki adımı görüşmeden önce ateşkes maddelerinin tam olarak uygulanması gerektiğini ifade etti.

ABD'li ve Suudi Arabistanlı arabulucular Pazartesi günü, ordu ve RSF'nin 20 Mayıs'ta imzaladığı insani ateşkesi 5 gün süreyle uzatma konusunda anlaştığını açıklamıştı. Ancak Salı günü Başkent Hartum ve Darfur'da çatışmalar yeniden alevlendi. RSF, orduyu ateşkesi ihlal etmekle suçlayarak kendilerini savunma haklarını kullanacaklarını ifade etti.

Sudan'da şu ana kadar 7 kez geçici ateşkes ilan edilmiş, ateşkeslerin tamamı büyük bir ölçüde ihlal edilmişti.

aw903145-03-kucuk.jpg

Hartum'un çoğu bölgesinde temiz suya erişim sağlanamazken, elektrik haftada yalnızca birkaç saat verilebiliyor. Çatışma bölgelerinde hastanelerin dörtte üçünün hizmet dışı kalması nedeniyle ülkedeki insani kriz derinleşiyor.

Sivil toplum kuruluşları tarafından yayınlanan verilere göre Sudan'da 15 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmalarda bin 800'den fazla kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler'e (BM) göre bir milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edildi, en az 350 bin kişi ise komşu ülkelere kaçtı. BM, 25 milyon Sudanlının yardıma ve korunmaya ihtiyacı olduğunu açıkladı.

(İHA)

aw903145-04-kucuk.jpg

Öne Çıkanlar
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç kararını verdi
Ali Koç kararını verdi
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Son Haberler
Kılıçdaroğlu Twitter'ındaki yazıyı kaldırdı. Şimdi bunlar yazılı Siyaset
Kılıçdaroğlu Twitter'ındaki yazıyı kaldırdı. Şimdi bunlar yazılı
Bülent Ersoy’a davulcusundan şok dava Magazin
Bülent Ersoy’a davulcusundan şok dava
Bacağını kaybetme riski olan genç kızın mucize kurtuluşu Sağlık
Bacağını kaybetme riski olan genç kızın mucize kurtuluşu
Erdoğan ve Putin yüz yüze görüşecek Dünya
Erdoğan ve Putin yüz yüze görüşecek
Türker Ertürk seçimin ardından Türkiye'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı. Gerçek beka sorununu duyurdu Siyaset
Türker Ertürk seçimin ardından Türkiye'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı. Gerçek beka sorununu duyurdu
Esnaf lokantasına giren zabıta hayatının şokunu yaşadı. Şeytan bile şapkasını çıkarıp selam verdi Güncel
Esnaf lokantasına giren zabıta hayatının şokunu yaşadı. Şeytan bile şapkasını çıkarıp selam verdi