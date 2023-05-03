Sudan ordusu ve HDK komutanları, 7 günlük ateşkes konusunda anlaştı

Sudan ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (HDK), 4 Mayıs'ta başlayacak 7 günlük ateşkes konusunda "prensipte" anlaştığını duyurdu.

Sudan ordusu ve HDK komutanları, 7 günlük ateşkes konusunda anlaştı

Güney Sudan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Sudan'da çatışan tarafların, Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in talebi üzerine "ateşkes konusunda anlaştıkları" belirtildi.

Açıklamada, yeni ateşkesin, 4 Mayıs Perşembe gecesi başlayacağı ve 11 Mayıs'ta sona ereceği ifade edildi.

Güney Sudan Devlet Başkanı Mayardit'in, Sudan'daki çatışmanın taraflarından mümkün olan en kısa sürede barış görüşmelerine başlamalarını istediği aktarıldı.

MAYARDİT'TEN, BURHAN VE DAGALU İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Mayardit, dün Burhan ve Dagalu ile yaptığı telefon görüşmelerinde, uzun vadeli ateşkesin sağlanması için barış görüşmeleri yapılmasını istedikleri yeri belirlemeleri gerektiğini belirtti.

Açıklamada, Güney Sudan'ın, Sudan'daki krizi çözme girişiminin Mısır, Uganda, Kenya, Kanada ve Birleşik Krallık'tan yetkililer de dahil bir dizi uluslararası ortakla çok sayıda temas sonrasında geldiği kaydedildi.

Güney Sudan ile uluslararası ortaklar arasında yapılan görüşmelerde, yabancı uyrukluların tahliyesinin yanı sıra Sudanlılara insani yardım ulaştırılması konusuna da değinildiği bildirildi.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 550'ye, yaralıların sayısının ise 4 bin 926'ya yükseldiğini açıkladı.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Sudan'da 2013'te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören "askeri güvenlik reformu" konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, 15 Nisan sabahından itibaren sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve "devlete karşı isyancı güç" ilan edilmesi kararı aldığını bildirmişti.

(AA)

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