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Sudan Ordusu’ndan açıklama: Farklı güçleri Hartum’a sokarız

Sudan Ordusu saldırıların devam etmesi durumunda farklı bölgelerden güçleri Hartum’a sokacaklarını belirtti.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 21:31
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Sudan Ordusu’ndan açıklama: Farklı güçleri Hartum’a sokarız

Sudan Ordusu’ndan açıklama: Farklı güçleri Hartum’a sokarız
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İHA

Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar sürüyor. Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan yaşanan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saldırıların devam etmesi halinde farklı bölgelerden güçleri Hartum'a sokacaklarını söyleyen Burhan, "Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) sabah saat 09.00'da evime saldırdı. Ayrıca Hartum'un güneyindeki Spor kenti bölgesinde orduyu taciz etti. Ordu Karargahı ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı gibi tüm stratejik tesislerinin kontrolleri orduda. Henüz harekete geçirmediğimiz askeri üslerimiz ve uygulamadığımız taktiklerimiz var. Hala aklın sesine kulak veriyor ve Hartum'a giren HDK güçlerinin yerlerine geri dönmesini talep ediyoruz. Saldırılar devam ederse farklı bölgelerden güçleri Hartum'a sokacağız. Kimse savaşı tercih etmez ama yaşananlar insanlara ibret olsun" ifadelerini kullandı. Sudan Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamada, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki silahlı çatışma sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



TARAFLAR ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK
Sudan ordusunun başında Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan bulunurken, RSF ise konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetiliyor. Ordu ile RSF arasındaki gerilim, 5 Aralık 2022’de sivil hükümete geçişin ve demokratik seçimlerin önünü açması amacıyla imzalanan “çerçeve anlaşmada” RSF’nin tamamen orduya entegre edilmesini içeren reformdan kaynaklanıyor. El-Burhan RSF’nin ordudan bağımsız bir güç olarak hareket etmesine daha fazla müsamaha göstermeyeceğini belirterek derhal orduya katılmasını, Dagalo ise bunun sivil bir yönetim ile gerçekleştirilmesini istiyor. RSF, eski yönetimde Darfur'daki isyancılara karşı savaşmak için kurulmuştu.

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