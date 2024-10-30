Sudan ucuza satılıyor. Vatandaş hapur hupur yiyor

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Karadeniz'e açılan balıkçılar, ağlarını palamutla doldurdu. Bir kaç saat içerisinde kasalar dolusu palamut yakalayan balıkçılar, limana döndü. Balıkçıların yaşadığı palamut bolluğunu haber alan vatandaşlar ise limanın yolunu tuttu.

Limanda ağlardan çıkartılan palamutlar 70 TL'den vatandaşlara satıldı. Vatandaşlar, 1 kilogram ağırlığın üzerinde palamudun tanesini 70 liraya almanın sevincini yaşadı.

Balıkçılar, büyükşehirlerde tanesi 120 TL'den satılan palamudu 70 liradan sattıklarını ve vatandaşlar bu sebeple yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

Geçen yıl fiyatlar sebebiyle balık yiyemediklerini söyleyen vatandaşlar, bu yıl yaşanan palamut bolluğunun yüzlerini güldürdüğünü söyledi. Ucuz olması sebebiyle sürekli balık aldıklarını ifade eden vatandaşlar, balıkçılara teşekkür etti.