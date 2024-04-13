Sudan’da 25 milyon yardıma muhtaç

Sudan'daki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Direktörü Justin Brady ile Dünya Gıda Programı'nın (WFP) Doğu Afrika Bölge Direktörü Michael Dunford, videokonferans yoluyla New York'taki gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sudan'ın dünyadaki en korkunç insani trajedilerinden birine sahne olduğuna dikkati çeken Brady, taraflar arasında çatışma sürerken durumun her gün kötüleştiğini ifade etti.

Brady, Sudan'da 25 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu kaydederek, 8,6 milyon insanın yerinden edildiğini, bunların 4 milyonunun çocuklardan oluştuğunu belirtti.

Yaklaşık 2 milyon kişinin işe komşu ülkelere kaçtığını aktaran Brady, "Yaklaşık 5 milyon kişi kıtlığın eşiğinde. Özellikle Hartum ve Darfur'da ulaşılması zor bölgelerde kıtlık bekleniyor. Yaklaşık 18 milyon kişi akut gıda güvencesizliğiyle mücadele ediyor. Bu geçen seneye göre 10 milyonluk bir artış." bilgisini paylaştı.