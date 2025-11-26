Sudan’da hükümet güçleri ile Hızlı Destek Güçleri (RFS) adlı paramiliter grubun arasındaki çatışma ülkeyi adeta felakete sürükledi. Darfur bölgesindeki çatışmalarda RFS, bölgenin en büyük kenti Al Faşir’in kontrolünü 26 Ekim’de tamamen ele geçirdi.

Bölgede büyük bir katliam yapan RFS’nin sadece 3 günde 27 bin sivili öldürdüğü belirtiliyor. RFS’nin kentten kaçmaya çalışan binlerce sivili yakalayarak işkence ettiği, ve çok sayıda tecavüz ve saldırıdan sorumlu olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.

RFS’nin kenti kuşattığı 18 ay boyunca sivil halkın tüm yiyecekleri ve su kaynakları tükenirken hayatta kalmaya çalışan çok sayıda sivilin hayvan yemlerini tüketmek zorunda kaldığı öğrenildi.

Tarihin en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Darfur’dan gelen haberler RFS’nin adeta ‘soykırım’ yaptığını belirtiyor.

SİVİLLERDEN ZORLA KAN ALDILAR

Al Faşir’den gelen son haberler insani krizin geldiği noktayı gözler önüne serdi. Middle East Eye’da yer alan habere göre kenti elinde bulunduran RFS, esir tuttuğu sivillerden zorla kan aldı. RFS güçlerinin zorla kan aldığı siviller, zorla bağlanarak kendilerinden kan alındığını anlattı.

Sivillerden biri "Her şeyimi alıp öleceğimden korkuyordum. Ama direnmemin veya kaçmamın bir yolu yoktu. Bağlanmıştım ve dışarıda silahlı askerler vardı ve herkesi öldürmeye hazırdılar” dedi.

Kendisinden zorla kan alınan bir başka sivil ise “Kanları alırken gülüyorlardı ve bize, 'Sen bir kölesin, endişelenme, ölmeyeceksin, askerlerimiz için buna ihtiyacımız var' diyorlardı” şeklinde konuştu.

İDDİALARI YALANLADILAR

Al Faşir’de RFS’nin sivillerden zorla kan alınmasını bölgede faaliyette bulunmaya çalışan yardım kuruluşları ve çeşitli kaynaklar da doğrularken RFS’den yalanma geldi. RFS, söz konusu iddianın ‘kendilerini karalama kampanyası’ olduğunu öne sürdü.

RSF’nin özellikle Arap olmayanları katlettiği, Al Faşir’i kuşatırken kaçan sivilleri öldürmek için camilere saldırdığı belirtiliyordu. Bölgede insani krizin artarak devam etmesinden endişe ediliyor.