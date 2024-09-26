Sudan'da kolera salgını: Ölü sayısı 473'e ulaştı

Kaynak: AA
Sudan'da kolera salgını: Ölü sayısı 473'e ulaştı

Sudan'da kolera salgını nedeniyle ölü sayısı 473'e yükseldi. Toplam vaka sayısı 14 bin 944'e ulaştı.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkedeki kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 473'e yükseldiğini açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, toplam kolera vakası sayısının 14 bin 944'e ulaştığı belirtildi.

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Haziran ayından bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına neden oldu.

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Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.

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Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin çalışmaması salgın hastalıkların yayılmasını kolaylaştırıyor ve insanların yaşamını daha da zorlaştırıyor.

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