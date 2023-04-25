Sudan'da sular durulmuyor: Ateşkes ihlal edildi

Sudan'da faaliyet gösteren haber ajanslarına göre ateşkese rağmen salı günü başkent Hartum ve Omdurman'da silah sesleri duyuldu.

HDK, ateşkesi ihlal eden tarafın Sudan ordusu olduğunu iddia etti.

General Mohamed Hamdan Dagalo'nun liderliğini yaptığı HDK, "Sudan ordusu Hartum'a uçaklarla saldırmaya devam ederek ateşkesi ihlal etti. Bu durum, darbeci silahlı kuvvetler ve işlevsiz rejimin kalıntıları arasında birden fazla karar merkezi olduğunu göstermektedir" açıklamasında bulundu.

HDK, Sudan ordusuna "sivillerin daha fazla acı çekmemesi" için ateşkese ve şartlarına uyma çağrısı yaptı.

Savaşın barışçıl çözümle bitmesini istediklerini ifade eden HDK, uluslararası toplumdan Sudan ordusuna baskı yapılmasını istedi.

The Guardian, HDK'nın iddialarının bağımsız olarak teyit edilemediğini belirtti.