Sudan'da sular durulmuyor: Ateşkes ihlal edildi

Sudan'daki iç savaşın taraflarından Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), Sudan ordusunun gece yarısından itibaren yürürlüğe giren 72 saatlik ateşkesi ihlal ettiğini iddia etti.

Sudan'da sular durulmuyor: Ateşkes ihlal edildi

Sudan'da faaliyet gösteren haber ajanslarına göre ateşkese rağmen salı günü başkent Hartum ve Omdurman'da silah sesleri duyuldu.

HDK, ateşkesi ihlal eden tarafın Sudan ordusu olduğunu iddia etti.

General Mohamed Hamdan Dagalo'nun liderliğini yaptığı HDK, "Sudan ordusu Hartum'a uçaklarla saldırmaya devam ederek ateşkesi ihlal etti. Bu durum, darbeci silahlı kuvvetler ve işlevsiz rejimin kalıntıları arasında birden fazla karar merkezi olduğunu göstermektedir" açıklamasında bulundu.

HDK, Sudan ordusuna "sivillerin daha fazla acı çekmemesi" için ateşkese ve şartlarına uyma çağrısı yaptı.

Savaşın barışçıl çözümle bitmesini istediklerini ifade eden HDK, uluslararası toplumdan Sudan ordusuna baskı yapılmasını istedi.

The Guardian, HDK'nın iddialarının bağımsız olarak teyit edilemediğini belirtti.

Öne Çıkanlar
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Son Haberler
Mansur Yavaş: En büyük beka sorunu bu iktidarın kendisidir! Siyaset
Mansur Yavaş: En büyük beka sorunu bu iktidarın kendisidir!
Nefes borusuna şeker kaçan çocuğu asker kurtardı. Herkes bunu mutlaka öğrenmeli Güncel
Nefes borusuna şeker kaçan çocuğu asker kurtardı. Herkes bunu mutlaka öğrenmeli
Adım Farah 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Adım Farah 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman?
İsveç, 5 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı Dünya
İsveç, 5 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı
Tottenham Newcastle'dan 6 yedikten sonra flaş bir karar aldı Spor
Tottenham Newcastle'dan 6 yedikten sonra flaş bir karar aldı
Yalı Çapkını’nda dizisinden bir aşk haberi daha. Emre Altuğ gönlünü Gözde Kansu’ya kaptırdı Magazin
Yalı Çapkını’nda dizisinden bir aşk haberi daha. Emre Altuğ gönlünü Gözde Kansu’ya kaptırdı
Gelinini vurup cesedi ateşe verdi Güncel
Gelinini vurup cesedi ateşe verdi