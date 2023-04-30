Sudan’daki çatışmalarda ölü sayısı 528’e yükseldi

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında nisan ortasından bu yana süren çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 528'e, yaralıların sayısının 4 bin 599'a yükseldiğini duyurdu.

Sudan’daki çatışmalarda ölü sayısı 528’e yükseldi

(AA) Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, çatışmalardan 12 eyaletin etkilendiği belirtilerek, 18 eyaletteki hastanelerde 528 ölü ve 4 bin 599 yaralının rapor edildiği bildirildi.

Sudan’da taraflar, 5. kez ilan edilen ateşkesin 2. gününde de çatışmayı sürdürdü.

Çatışmalar, başkentte Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Ordu Genel Komutanlığı çevresinde yoğunlaşırken güneydeki diğer mahallelerde de ateşkes ihlal ediliyor.

Hartum’un birçok mahallesinden çatışma sesleri geliyor, duman yükseliyor.

Bu arada Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), Umdurman’da orduya ait MiG savaş uçağını düşürdüğünü öne sürdü.

ANLAŞMAZLIK SICAK ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Sabah başlayan çatışmalar akşam saatlerinde de devam etti.

Sudan’da taraflar, ABD’nin 28 Nisan’dan itibaren 72 saatlik yeni ateşkes çağrısına uyacaklarını açıklamıştı.

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter güç HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

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