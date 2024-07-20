Suikast Trump’a yaradı

Düzenleme: Kaynak: AA
Suikast Trump’a yaradı

CBS News'in ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimleri için yaptığı ankete göre, eski Başkan Trump'ın oy oranı kendisine yönelik suikast girişiminin ardından yüzde 52'ye çıkarken, mevcut Başkan Joe Biden'ın oy oranı yüzde 47'ye düştü.

CBS News, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin olarak 16-18 Temmuz tarihlerinde yapılan bir ankette, seçmenlere oy tercihlerini sordu.

Ankete göre, Donald Trump, kendisine yönelik suikast girişiminin ardından rakibi Biden'a karşı üstünlüğünü artırdı.

3 Temmuz'da gerçekleştirilen ankette Trump'un oy oranının yüzde 50 olduğu tahmin edilmişken, güncel ankette bu oran yüzde 52'ye yükseldi.

Biden'ın oy oranı ise 3 Temmuz'daki ankette yüzde 48 iken, son ankette yüzde 47'ye düştü.

Anket katılımcılarının yüzde 54'üne göre Trump, kendisine yönelik suikast girişiminin ardından birleştirici bir tavır sergiledi.

Biden'ın seçimden çekilmesi durumunda Demokratların adayı olarak değerlendirilen Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Trump arasında bir yarış olması durumunda da eski Başkan Trump'un önde olduğu görülüyor.

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