Şükrü Genç'in eski basın danışmanında gözaltı açıklaması

Kaynak: ANKA
Şükrü Genç'in eski basın danışmanında gözaltı açıklaması

Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in başkanlığı döneminde Basın Danışmanı olan Cengiz Kahraman sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Kahraman, "Gözaltına alınmadı, ifadeye çağrıldı. Şu an Çanakkale’den İstanbul’a ifade vermek üzere yola çıktı. Şükrü Genç’in veremeyeceği hiçbir hesap yoktur" ifadelerini kullandı.

Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in başkanlığı döneminde Basın Danışmanı olan Cengiz Kahraman sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Kahraman, "Gözaltına alınmadı, ifadeye çağrıldı. Şu an Çanakkale’den İstanbul’a ifade vermek üzere yola çıktı. Şükrü Genç’in veremeyeceği hiçbir hesap yoktur" dedi. Soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifadeye çağrılan eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül de adliyeye geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sabah saatlerinde bir açıklama yaparak, İstanbul'da bazı belediyelerden terör örgütü DHKP/C'ye 2014 - 2016 yılları arasında finans sağlandığı iddiasıyla 32 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı duyuruldu. Gözaltına alınanlar arasında Şişli, Sarıyer, Ataşehir ve Maltepe Belediyesi çalışanlarının da olduğu kaydedilirken, soruşturma kapsamında eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç mağdur, eski Şişli Belediye Başkanı Hasan Hayri İnönü, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Emir Sarıgül tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Bazı basın yayın organlarında aynı soruşturma kapsamında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç hakkında da gözaltı kararı verildiği haberleri yer aldı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şükrü Genç döneminde Basın Danışmanlığını yapan Cengiz Kahraman, sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Kahraman, "Şükrü Genç'in gözaltına alındığı doğru değildir. Gözaltına alınmadı, ifadeye çağrıldı. Şu an Çanakkale’den İstanbul’a ifade vermek üzere yola çıktı. 3 dönem başarılı belediye başkanlığı yapan Şükrü Genç’in veremeyeceği hiçbir hesap yoktur" dedi.

Soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifadeye çağrılan eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül de adliyeye geldi.

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