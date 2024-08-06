Sulama göletine giren baba-kız boğuldu

Acı olay akşam saatlerinde Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Balıkalan Mahallesi'nde gerçekleşti. Anlatılanlara göre serinlemek için gölete giren 32 yaşındaki Hamit Ç.ile 14 yaşındaki kızı Gönül Ç. bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar yardımlarına koşsa da baba ile kızı kısa sürede suda kayboldu. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri baba kızın cansız bedenlerini sudan çıkardı.

Baba Hamit Ç. ile kızı Gönül Ç.'nin cansız bedenleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.