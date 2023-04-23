Sulama kanalına düşen araçta ölüler ve yaralı var

Sulama kanalına düşen araçta 2 kişinin öldüğü 1 kişi yaralandığı bildirildi.

Sulama kanalına düşen araçta ölüler ve yaralı var

İHA'nın haberine göre; Osmaniye merkeze bağlı Hemite köyünde sulama kanalına düşen hafif ticari araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı olarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre Osmaniye merkeze bağlı Hemite köyü ile Kırmacılı köyü arasındaki yolda seyir halinde olan İsmail Kocadallı (71) idaresindeki hafif ticari araç, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak DSİ'ye ait sulama kanalına uçtu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma, Sağlık ve Afad ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler sulama kanalına devrilen araçtan İsmail Kocadallı, eşi Hüsne Kocadallı (71) ve Fatma Yel'i (67) araçtan çıkardı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İsmail Kocadallı ve eşi Hüsne Kocadallı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yapan araçtan yaralı olarak kurtarılan Fatma Yel ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Kocadallı çiftiş için ise Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaptı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

aw876306-06.jpg

aw876306-03.jpg

aw876306-04.jpg

aw876306-05.jpg

aw876306-02.jpg

Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Akşener Erdoğan'a çok sert sözlerle yüklendi: İki elinde de terör örgütü var Siyaset
Akşener Erdoğan'a çok sert sözlerle yüklendi: İki elinde de terör örgütü var
Gol düellosunu kazanan Adana Demirspor Spor
Gol düellosunu kazanan Adana Demirspor
Galatasaraylı taraftarlara taşlı sopalı saldırı. Yalova'da ortalık karıştı Spor
Galatasaraylı taraftarlara taşlı sopalı saldırı. Yalova'da ortalık karıştı
Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında yeni gelişme. Nitelikli cinsel saldırıdan yargılanıyordu Magazin
Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında yeni gelişme. Nitelikli cinsel saldırıdan yargılanıyordu
Menemenin maliyet bakın kaç para oldu: Böyle giderse o da hayal olacak Güncel
Menemenin maliyet bakın kaç para oldu: Böyle giderse o da hayal olacak
Apartman dairesinde biri kadın 2 kişi silahla vuruldu Güncel
Apartman dairesinde biri kadın 2 kişi silahla vuruldu
Kılıçdaroğlu’nun acı günü Güncel
Kılıçdaroğlu’nun acı günü