Sulama kanalına düşen karaca yavrusu kurtarıldı

Kaynak: DHA
Sulama kanalına düşen karaca yavrusu kurtarıldı
Karabük'te sulama kanalına bakarken içine düşen karaca yavrusu kurtarıldı.

Karabük'te Safranbolu ilçesine bağlı Nebioğlu köyünde meydana gelen olayda, Sulama kanalına bakmaya çalışan karaca yavrusu dengesini kaybederek sulama kanalının içine düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu AFAD yetkililerine haber verdi.

KARACA İYİLEŞTİRİLİP DOĞAYA BIRAKILDI

Olay yerine gelen ekipler, sulama kanalındaki karacayı kurtardı. Karaca, daha sonra sağlık kontrolü için Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine götürüldü: Veteriner hekim tarafından tedavi edilen yavru karaca tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakıldı.

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