Sulama kanalında feci ölüm: 16 yaşındaki Ethem boğuldu!

Olay, öğle saatlerinde Ozanlar Mahallesi’nde gerçekleşti. Ethem Poyraz Ovaçin, evinin yakınındaki sulama kanalında ayağının kayması nedeniyle dengesini kaybedip suya düştü. Akıntıya kapılan Ovaçin’i görenler yardım etmeye çalışırken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar yapıldı. Bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri gönderildi. Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Ovaçin’in hayatını kaybettiği tespit edildi ve cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

