Sulama kanalında feci son! 8 yaşındaki Halil'de acı haber

Düzenleme: Kaynak: DHA
Gaziantep’te 8 yaşındaki Halil Koçar tarla kenarında oynadığı DSİ’ye ait sulama kanalına düştü. Suda sürüklenen çocuğu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

Olay, sabah saatlerinde Yolbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle biber toplayan Halil Kaçar, tarlanın yanından geçen Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalının kenarında oyun oynarken ayağı kayıp suya düştü. Bir süre suda sürüklenen Hilal'i görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Adana'dan gelen Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kaçar'ın suya düştüğü yerden 700 metre uzaklıkta cansız bedenine ulaştı. Halil Kaçar'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

