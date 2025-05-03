Sulama kanalında hareketsiz görülen kişi ağır yaralı olarak kurtardı

Kaynak: İHA
Sulama kanalında hareketsiz görülen kişi ağır yaralı olarak kurtardı

Adana'da sulama kanalında hareketsiz olduğu görülen 54 yaşındaki Ertuğrul Uluman çevredekiler tarafından kurtarıldı. Durumu ağır olan Uluman, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde bulunan sulama kanalında meydana geldi.

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İddiaya göre, Ertuğrul Uluman'ın sulama kanalında hareketsiz şekilde sürüklendiğini görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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Bu sırada vatandaşlar, ekipler olay yerine ulaşmadan Uluman’ı kendi imkanlarıyla sudan çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Uluman, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Uluman’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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