Sulama kanalında kaybolan çobanı arama çalışmaları 7. gününde

Olay, 6 Haziran'da Samanyolu köyünde meydana geldi.

Suriye uyruklu çobanın elbiselerinin sulama kanalı kenarında bulunması üzerine durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Bunun üzerine bölgeye geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonu başlatıldı. Samanyolu köyünden Kuyubaşı Toki'ye kadar uzanan 54 kilometrelik alanda, Batman AFAD, Batman İtfaiye Dalgıç ekipleri ve JAK tarafından yapılan arama çalışmaları devam ediyor.

Şu ana kadar 60 personel ve 14 araç ile gerçekleştirilen arama çalışmaları sürdürülüyor.