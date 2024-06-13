Sulama kanalında kaybolan çobanı arama çalışmaları 7. gününde

Kaynak: İHA
Sulama kanalında kaybolan çobanı arama çalışmaları 7. gününde

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Samanyolu köyünde, serinlemek amacıyla girdiği sulama kanalında kaybolan bir Suriye uyruklu çobanı bulma çalışmaları halen devam ediyor.

Olay, 6 Haziran'da Samanyolu köyünde meydana geldi.

Suriye uyruklu çobanın elbiselerinin sulama kanalı kenarında bulunması üzerine durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Bunun üzerine bölgeye geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonu başlatıldı. Samanyolu köyünden Kuyubaşı Toki'ye kadar uzanan 54 kilometrelik alanda, Batman AFAD, Batman İtfaiye Dalgıç ekipleri ve JAK tarafından yapılan arama çalışmaları devam ediyor.

Şu ana kadar 60 personel ve 14 araç ile gerçekleştirilen arama çalışmaları sürdürülüyor.

Son Haberler
NATO'dan Zelenski'ye bomba haber Dünya
NATO'dan Zelenski'ye bomba haber
Ağaçlar hakkında 10 gerçek Keşfet
Ağaçlar hakkında 10 gerçek
Altın için 'dönüşü olmayan' 18 gün uyarısı. Yatırımcılar dikkat Ekonomi
Altın için 'dönüşü olmayan' 18 gün uyarısı. Yatırımcılar dikkat
Ne altın ne dolar ne de konut. Piyasaları uçuracak yatırım aracı belli oldu Ekonomi
Ne altın ne dolar ne de konut. Piyasaları uçuracak yatırım aracı belli oldu
Kredi kartı borcunu ATM'den yatırmak istedi. Parası çalındı Gündem
Kredi kartı borcunu ATM'den yatırmak istedi. Parası çalındı
Fransa'da büyük kriz çıktı Spor
Fransa'da büyük kriz çıktı
Mourinho Galatasaray'ı karıştırdı Spor
Mourinho Galatasaray'ı karıştırdı