Sulama kapakları açılınca sel bastı

Yetkililer, derenin tamamen taşarak ilçe merkezine daha fazla zarar vermesinden endişe duyuyor. İlçe halkına dikkatli olmaları ve sel riskine karşı tedbirli davranmaları gerektiği konusunda uyarılar yapıldı. Selin etkisiyle bazı elektrik direklerinin yıkıldığı da bildirildi.

Uzundere'de yaşanan doğal afet, bölgede büyük endişe yaratırken, yetkililer su seviyesini kontrol altına almak ve zarar gören alanları onarmak için çalışmalara başladı. İlçe halkı, selin oluşturduğu tahribatın bir an önce giderilmesini bekliyor.