Süleyman Cebeci tekrardan Trabzonspor'da

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Bir ay önce, altyapısında yetiştiği Trabzonspor’un, A takımına yükselirken sunulan teklifini, yakın çevresinin olumsuz etkisiyle kabul etmeyen Genç futbolcu Süleyman Cebeci, başka kulüplerde aradığını bulamayınca, kendi kulübüyle 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

Trabzonspor’un Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, bu transferle ilgili, geçmiş sitemli günlere değinmeyerek, Trabzonspor Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

“Kulübümüz altyapısı yetiştirdiği oyuncularla her zaman adından söz ettirmiştir. Süleyman da altyapımızdan çıkan önemli bir oyuncudur. Kendisi ile kulübümüzün ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda yeni bir sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Süleyman’a başarılar diliyorum. Hem kendisi hem de kulübümüz adına çok çalışacağını ve başarılı olacağını ümit ediyorum”

Son gittiği Fransa’da da aradığını bulamayan; U19 Türk Milli Takım forması giymiş, 20 yaşındaki Süleyman Cebeci ise sonunda yine kürkçü dükkanına dönerek! Kendisine duyulan güven nedeniyle büyük mutluluk yaşadığını belirterek, “Burası benim yuvam. Burada büyüdüm, burada olgunlaştım. Yeni sözleşme imzalamanın mutluluğu içerisindeyim. Bana tekrar bu şansı veren başta Başkanımız Ertuğrul Doğan’a, yönetim kurulumuza ve teknik heyetimize teşekkür ederim” dedi.

Son 8 yıldır Bordo Mavililer’in altyapısında top koşturan ve 10 numara mevkide görev yapan Süleyman Cebeci ile yapılan anlaşmanın detayları ise henüz açıklanmadı.