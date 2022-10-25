25 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Kristof Kolomb'un yumurtasını örnek vermişti. Süleyman Demirel'in enflasyonu anlattığı Özal donup kaldığı an. Bu örnek s

Kristof Kolomb'un yumurtasını örnek vermişti. Süleyman Demirel'in enflasyonu anlattığı Özal donup kaldığı an. Bu örnek seçim sonuçlarının ne olacağını gösteriyor

Türkiye siyasi tarihinin en önemli isimlerinden Süleyman Demirel 1987 bütçe görüşmelerinde iktidar partisi Anavatan Partisi’ni eleştirirken adeta bugün yaşanan enflasyon sorununu da ilginç bir tanımlama ile ortaya koydu. Demirel, “Hem aşırı enflasyon olacak hem dar gelirli ezilmemiş olacak buna Kristof Kolomb’un yumurtası derler.” ifadelerini kullanmıştı.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 15:28
Takip Et

Süleyman Demirel'in enflasyonu anlattığı Özal donup kaldığı an. Kristof Kolomb'un yumurtasını örnek vermişti. Bu örnek seçimi sonuçlarını ne olacağını gösteriyor

Kristof Kolomb'un yumurtasını örnek vermişti. Süleyman Demirel'in enflasyonu anlattığı Özal donup kaldığı an. Bu örnek seçim sonuçlarının ne olacağını gösteriyor
+
Aa
-

1987 bütçe görüşmelerinde iktidar partisi Anavatan Partisi’ni gelir dağılımı üzerinden eleştiren Türkiye siyasine iz bırakan isimlerden Süleyman Demirel'in sözleri adeta bugünü anlatıyor. Süleyman Demirel'in enflasyonu anlattığı sırada paylaştığı rakamlar dikkat çekiyor. O günün gelir dağılımı verilerini açıklayan Demirel, "Gelir dağılımı şudur; 1'inci 10 milyon kişi 200 dolar, 2'nci 10 milyon 400 dolar, 3'üncü 10 milyon 600 dolar, 4'üncü 10 milyon bin dolar, 5'inci 10 milyon 3 bin doların üstünde. Hindistan gibi kazan, Belçika gibi yaşa... Götüremezsiniz bunu." ifadelerini kullanıyor.

Demirel'in tarihe geçen sözleri şu şekilde:

"Enflasyon... Türkiye'nin meselesi enflasyondur. Durdurun bu enflasyonu. Nasıl durduralım?  Aşırı enflasyonun bulunduğu her ülkede enflasyon dar gelirlinin aleyhine mi gelişmiştir? Evet gelişmiştir. Bu doğru. Bu doğru ise... O zaman Türkiye'de siz hem aşırı enflasyon olacak, hem dar gelirli ezilmemiş olacak... Buna Kristof Kolomb'un yumurtasını derler. Böyle şey olmaz. Enflasyonu yüzde 10'un altına düşürmedikçe gelir dağılımını dengeleyemeyiz. Bugün gelir dağılımı şudur; 1'inci 10 milyon kişi 200 dolar, 2'nci 10 milyon 400 dolar, 3'üncü 10 milyon 600 dolar, 4'üncü 10 milyon bin dolar, 5'inci 10 milyon 3 bin doların üstünde. Hindistan gibi kazan, Belçika gibi yaşa... Götüremezsiniz bunu."

KOLOMB'UN YUMURTASI NEDİR?

Kristof Kolomb’un yumurtası (egg of columbus) adıyla bilinen bu olay, farklı düşünmenin önemini temsil ederken terim olarak her dilde kendine yer edinmiştir. Kolomb'un yumurtası, görünüşte büyük zorluklar içeren ancak ardındaki triği öğrenince kolaylaşan şeyler olarak tanımlanıyor. Bir nevi gerçekleşmesi basit ama daha önce kimsenin gerçekleştiremediği fikirleri betimlemek için kullanılıyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Güneş tutulması ülkeyi alarma geçirdi. Tüm ülkede eğitime ara verecekler
1
﻿Güneş tutulması ülkeyi alarma geçirdi. Tüm ülkede eğitime ara verecekler
﻿Güneş tutulması ülkeyi alarma geçirdi. Tüm ülkede eğitime ara verecekler
﻿Türkiye ‘savaş sebebi’ sayılacağını ilan etmişti! Çipras'tan hadsiz ‘Doğu Akdeniz’ önerisi
2
﻿Türkiye ‘savaş sebebi’ sayılacağını ilan etmişti! Çipras'tan hadsiz ‘Doğu Akdeniz’ önerisi
﻿Türkiye ‘savaş sebebi’ sayılacağını ilan etmişti! Çipras'tan hadsiz ‘Doğu Akdeniz’ önerisi
﻿İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
3
﻿İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
﻿İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
﻿Muhteşem bir öksürük savar, İşte İbn-i Sina’nın o tarifi
4
﻿Muhteşem bir öksürük savar, İşte İbn-i Sina’nın o tarifi
﻿Muhteşem bir öksürük savar, İşte İbn-i Sina’nın o tarifi
﻿Gençliğinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu döven ünlü ülkücü Kılıçdaroğlu ile helalleşmeye gitti. Yavuz Selim Demirağ yazmıştı
5
﻿Gençliğinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu döven ünlü ülkücü Kılıçdaroğlu ile helalleşmeye gitti. Yavuz Selim Demirağ yazmıştı
﻿Gençliğinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu döven ünlü ülkücü Kılıçdaroğlu ile helalleşmeye gitti. Yavuz Selim Demirağ yazmıştı
﻿ Mastercard ile anlaşma imzalandı. İstanbulkart ile alışveriş yapılabilecek
6
﻿ Mastercard ile anlaşma imzalandı. İstanbulkart ile alışveriş yapılabilecek
﻿ Mastercard ile anlaşma imzalandı. İstanbulkart ile alışveriş yapılabilecek
﻿Kılıçdaroğlu'ndan genel af çıkışı: Merak etmeyin
7
﻿Kılıçdaroğlu'ndan genel af çıkışı: Merak etmeyin
﻿Kılıçdaroğlu'ndan genel af çıkışı: Merak etmeyin
﻿İş yeri sahibinin heimlich manevrası hayat kurtardı
﻿İş yeri sahibinin heimlich manevrası hayat kurtardı
﻿İş yeri sahibinin heimlich manevrası hayat kurtardı
﻿Karısını sokak ortasında öldürüp kaçtı
﻿Karısını sokak ortasında öldürüp kaçtı
﻿Karısını sokak ortasında öldürüp kaçtı
﻿Apple'ın üst düzey yöneticisi istifa etti
﻿Apple'ın üst düzey yöneticisi istifa etti
﻿Apple'ın üst düzey yöneticisi istifa etti
﻿TEM'de seyir halindeki tır alev topuna döndü
﻿TEM'de seyir halindeki tır alev topuna döndü
﻿TEM'de seyir halindeki tır alev topuna döndü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.