Kristof Kolomb'un yumurtasını örnek vermişti. Süleyman Demirel'in enflasyonu anlattığı Özal donup kaldığı an. Bu örnek seçim sonuçlarının ne olacağını gösteriyor

1987 bütçe görüşmelerinde iktidar partisi Anavatan Partisi’ni gelir dağılımı üzerinden eleştiren Türkiye siyasine iz bırakan isimlerden Süleyman Demirel'in sözleri adeta bugünü anlatıyor. Süleyman Demirel'in enflasyonu anlattığı sırada paylaştığı rakamlar dikkat çekiyor. O günün gelir dağılımı verilerini açıklayan Demirel, "Gelir dağılımı şudur; 1'inci 10 milyon kişi 200 dolar, 2'nci 10 milyon 400 dolar, 3'üncü 10 milyon 600 dolar, 4'üncü 10 milyon bin dolar, 5'inci 10 milyon 3 bin doların üstünde. Hindistan gibi kazan, Belçika gibi yaşa... Götüremezsiniz bunu." ifadelerini kullanıyor.

Demirel'in tarihe geçen sözleri şu şekilde:

"Enflasyon... Türkiye'nin meselesi enflasyondur. Durdurun bu enflasyonu. Nasıl durduralım? Aşırı enflasyonun bulunduğu her ülkede enflasyon dar gelirlinin aleyhine mi gelişmiştir? Evet gelişmiştir. Bu doğru. Bu doğru ise... O zaman Türkiye'de siz hem aşırı enflasyon olacak, hem dar gelirli ezilmemiş olacak... Buna Kristof Kolomb'un yumurtasını derler. Böyle şey olmaz. Enflasyonu yüzde 10'un altına düşürmedikçe gelir dağılımını dengeleyemeyiz. Bugün gelir dağılımı şudur; 1'inci 10 milyon kişi 200 dolar, 2'nci 10 milyon 400 dolar, 3'üncü 10 milyon 600 dolar, 4'üncü 10 milyon bin dolar, 5'inci 10 milyon 3 bin doların üstünde. Hindistan gibi kazan, Belçika gibi yaşa... Götüremezsiniz bunu."

KOLOMB'UN YUMURTASI NEDİR?

Kristof Kolomb’un yumurtası (egg of columbus) adıyla bilinen bu olay, farklı düşünmenin önemini temsil ederken terim olarak her dilde kendine yer edinmiştir. Kolomb'un yumurtası, görünüşte büyük zorluklar içeren ancak ardındaki triği öğrenince kolaylaşan şeyler olarak tanımlanıyor. Bir nevi gerçekleşmesi basit ama daha önce kimsenin gerçekleştiremediği fikirleri betimlemek için kullanılıyor.