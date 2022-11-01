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  • Bakan Muş'tan bir garip ‘enflasyon’ hesabı: Son yılları saymazsanız ortalaması yüzde 8-9 civarındadır

Bakan Muş'tan bir garip ‘enflasyon’ hesabı: Son yılları saymazsanız ortalaması yüzde 8-9 civarındadır

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, enflasyona ilişkin, "Son yılları saymazsanız, ortalaması yüzde 8-9 civarındadır" dedi.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 01:14
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Bakan Muş'tan bir garip ‘enflasyon’ hesabı: Son yılları saymazsanız ortalaması yüzde 8-9 civarındadır

Bakan Muş'tan bir garip ‘enflasyon’ hesabı: Son yılları saymazsanız ortalaması yüzde 8-9 civarındadır
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bazı ziyaretlerde bulunmak üzere Bingöl’e geldi. Solhan ilçesine geçen ve esnafı ziyaret eden Bakan Muş, daha sonra AKP İl Başkanlığı’nda partililerle bir araya geldi.

DHA'nın aktardığına göre; Bakan Muş, burada yaptığı konuşmada, ekonominin durumu ve enflasyonla ilgili ilginç ifadeler kullandı.

AKP döneminde enflasyonun, alındığı yerlerden tek haneli seviyelerde tutulduğunu söyleyen Bakan Muş, "Son yılları saymazsanız, ortalaması yüzde 8-9 civarındadır. Tek haneliye indirmiştik, son dönemlerde enflasyonda bir artış var. Türkiye’nin etrafındaki çembere bakın, yaşanan gelişmelere, yaşanan olumsuzluklara, istikrarsızlıklara rağmen büyümesini sürdürmeyi başarmış bir ülke" dedi.

Bakan Muş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı övmek isterken de belediye başkanlığı seçiminden örnek vererek şunları söyledi:

"Biz bir tane belediye başkanı seçtik Bingöl için. Bingöl belediye başkanı bir tane, iki tane seçmedik veya 3 tane seçmiyoruz, bir kişi seçiyoruz. 3-4 tane olsa kavga ederler. Yönetemez adam Bingöl’ü. Bir tane belediye başkanı var. Değerli arkadaşlar, biz hepimiz bir araya geldik, görünen 6 kişi görünmeyenlerle beraber 8 kişiyiz, 9 kişiyiz neyse, hep beraber idare edeceğiz, hep beraber yöneteceğiz, ortak karar alacağız, Cumhurbaşkanı seçilince o bize gelecek soracak biz ona göre söyleyeceğiz, gidecek o da yönetecek. Böyle bir yönetim şekli olabilir mi değerli arkadaşlar? Bu yürür mü? Bir belirsizliğe götürür Türkiye’yi. Çünkü irade koyması gerekiyor liderin. İrade koyamazsa, Türkiye Cumhuriyeti dediğiniz 1 trilyon dolarlık ekonomisi, 700 milyar dolara yaklaşan dış ticaret hacmi ile devasa bir ülke. Avrupa ile Asya arasında, bir ucu Kuzey Afrika’ya, bir ucu Ortadoğu’ya, bir ucu Kafkaslara bir ucu Balkanlar’a, Doğu Avrupa’ya dayanan bir ülke. Yönetime talip olunan basit bir tane apartman kooperatifi değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yönetmeye talip olacaksınız. O zaman orada o iradenin ortaya çıkması lazım. Kimde var o? Recep Tayyip Erdoğan’da var."

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Eşref-i Mahlukat
1.11.2022 01:57
Harika açıklamalara bakıyorum, kendime mi, millete mi, yoksa sayın bakanımıza mı, kime üzülmek gerektiğine şaşırıyorum.  
 
Hasan
1.11.2022 01:55
2001 yılında Sn. KEMAL DERVİŞ önderliğinde Sn. FAİK ÖZTİRAK ve arkadaşlarının yazdığı İMF zoru ile uygulanan EKONOMİK PROGRAM 2008 DE TEK HANEYE İNDİRMİŞTİ ..Siz DEĞİL...  
 
Murat D.
1.11.2022 01:50
Bunlar kendini dinleyenleri resmen altal yerine koyuyorlar.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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