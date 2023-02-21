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Süleyman Hurma'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma 1 hafta önce babasını şimdi de annesini toprağa verdi. Acılı gününde Hurmayı spor dünyası yalnız bırakmadı.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 16:39
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Süleyman Hurma'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Süleyman Hurma'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı
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İHA'nın haberine göre, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma’nın annesi Şükriye Hurma, son yolculuğuna uğurlandı.

Şükriye Hurma’nın cenazesine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, TFF eski yöneticisi Servet Yardımcı, Adana Demirspor Başkan Vekili Metin Korkmaz, Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo ve A Takım oyuncuları, Fatih Karagümrük Kadın Futbol Takımı, Teknik Direktör Tolunay Kafkas, Teknik Direktör Şenol Can, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ve yakınları katıldı.

Tuzla Yıldız Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şükriye Hurma’nın naaşı Tuzla Aydınlı Köyü Mezarlığı’nda bir hafta önce vefat eden eşi Ziya Hurma’nın yanına defnedildi.

 

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