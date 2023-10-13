Süleyman Seba’nın mezarını tahrip ettiler

Şişli’deki Feriköy Mezarlığı’ndaki onlarca başıboş sokak köpeği, başta Süleyman Seba’nın kabri olmak üzere bazı kabirleri tahrip etti. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, sevdiklerinin mezarlarına köpekler yüzünden gidemediklerini ifade etti.

KAYNAK: İHA
Süleyman Seba’nın mezarını tahrip ettiler

İstanbul’un Şişli ilçesinde bulunan Feriköy Mezarlığı onlarca başıboş köpeğin meskeni haline geldi.

Sokak köpekleri, mezarlığa ziyarete gelen vatandaşlara saldırıp tehlike oluşturduğu ayrıca Süleyman Seba, Ali Sami Yen gibi isimlerin de kabirlerini eşeledikleri iddia edildi.

Yetkililere seslenen vatandaşlar, duruma bir an önce çözüm bulunması gerektiğini dile getirdi.

SÜLEYMAN SEBA’NIN MEAZINI TAHRİP ETTİLER

Süleyman Seba’nın kabrini göstererek, başıboş köpeklerin mezarın üzerine yatıp kazdığını söyleyen mezarlık çalışanı Kadir Aydoğan, “Burası Süleyman Seba’nın mezarı. Burayı bile kazdılar. Çiçek yaptık, temizledik, ertesi gün geldik, yine aynı. Mezarın üzerine gelip yatıyorlar ve eşeleyip kazıyorlar. Burada yüzlerce köpek var. Özellikle akşamları daha da çoğalıp mezarları kazıyorlar. Mezarların içine yattıkları için gelen ziyaretçiler tedirgin oluyor. Bunlara bir çare bulunsun istiyoruz. Bir tane arkadaşın kolunu ısırdı bir köpek, adamın damarları çıktı. Buraya yeni bir cenaze gömülmüş. Üstünü oyuyorlar. Yarın bir gün toprak biraz daha yumuşadığında iyice oyacaklar. İnsanlar mezarın başına dua etmeye geliyor. Dua edemeden çıkıyor. Geçen gün mezar sahibi geldi. Köpek var ben içeri giremiyorum dedi ve geri çıktı. Bu sene kısırlaştırmaya götürdüler. Daha sonra hayvan daha çok doğdu. Belediyeden toplanmasını istiyoruz. Köpeklerin toplatılıp daha güzel bir yerde beslenmesi daha iyi değil mi” ifadelerini kullandı.

“YÜZLERCE MEZAR KAZILMIŞ HALDE”

En az 100 tane köpek olduğunu ve 30 - 40 köpeğin mezara gelen ziyaretçileri kovaladığını iddia eden mezarlık çalışanı Şeref Sümer, “Her yerde köpek var. Bütün mezarlar mahvolmuş. Tahtalara kadar yiyorlar, kazıyorlar. Ziyaretçiler bile geçemiyor buradan. 30 - 40 tane köpek ziyaretçilerin peşinden koşuyor. En az 100 tane köpek vardır. Yüzlerce mezar kazılmış halde. En çok yeni cenazeleri kazıyorlar” diye konuştu

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