Süleyman Soylu Ali Yerlikaya'ya meydan okudu. Arabasını bakanlığa kadar sürdü

İsmail Saymaz köşe yazısında Süleyman Soylu’nun yakın zamanda dokunulmazlığının kaldırılması için Meclise başvuruda bulunacağını açıkladı. Başvuru dilekçesinin Beştepe Sarayı’ndan bir müdahale olmaması halinde bugün sunulacağını ifade eden Saymaz,

“Gerçi Soylu’nun dilekçe vermesi, dokunulmazlığının kaldırılmasını otomatik olarak sağlamıyor. Sağlasa bile Soylu’yu etkilemiyor. Çünkü Soylu’ya yöneltilen suçlamalar 2016-2023 yıllarındaki bakanlık yıllarına ait karar ve işlemlerinden kaynaklanıyor. Anayasa’ya göre Soylu, bakanlık yıllarındaki karar ve işlemlerinden ötürü yalnızca Yüce Divan’da yargılanabilir.” İfadelerini kullandı.

SOYLU’NUN ZIRHLI ARAÇ TESLİMİ ERDOĞAN’A BİLDİRİLDİ

Geçtiğimiz günlerde Süleyman Soylu’nun bakanlık döneminde kendisine tahsis edilen zırhlı aracını Bakanlığa iade ettiği iddiası ortaya atılmış ve bu iddia Soylu tarafından yalanlanmamıştı. Yazısında bu konuya da değinen Saymaz, Soylu’nun bu hamlesinden Erdoğan’ın da haberi olduğunu şu şekilde aktardı:

“Soylu, İçişleri Bakanlığı tarafından tahsis edilen biri zırhlı olmak üzere üç aracı önceki gün geri vermek istedi. Bakanlık ikisini kabul etti ancak zırhlıyı almaya yanaşmadı. Araç bakanlıktan içeriye sokulmadı. Soylu, ikinci kez teşebbüs etti. Bakanlık yine almadı. Soylu’nun bir adamı, aracı bakanlığa bir kilometre mesafedeki İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın önündeki yola park edip anahtarı güvenliğe bırakarak hızla kaçtı. Yerlikaya, şaşkın… Vaziyeti Erdoğan’a bildirmişler.”

ARAÇ BAKANLIĞIN GARAJINDA BEKLETİLİYOR

İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı önüne park edilen aracın yetkililer tarafından garaja çekildiğini ve Soylu’nun geri alması için bekletildiği belirtilirken, bakanların özel koruma kararlarının olduğunu ifade eden yetkililer şu şekilde konuştu:

“Zırhlı araba tehdit alan insan için elzemdir. ‘Ben bırakıyorum’ dese de özel koruma kararı varken, kimse bu sorumluluğu alamaz. Bunun sorumluluğunu nasıl taşıyacağız? Ya bakana bir şey yapılırsa…”

HİLMİ DAŞDEMİR ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Saymaz, eski bakan Soylu ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya arasında karşılaştırma yapan Optimar Araştırma Şirketi Hilmi Daşdemir’in attığı bir tweetin yetkilileri kızdırdığını, ancak Daşdemir’in attığı tweetin aslında Soylu’nun düşüncelerini yansıttığını söyledi.

Daşdemir’in söz konusu tweetinde şu ifadeler yer alıyordu:

“Terör ve suç şebekeleriyle iliklerine kadar mücadele etmiş… mücadelenin altyapısını kuran bakan olarak kendisinden sonrakiler tarafından haysiyet cellatlığı yapılarak hiçleştirilmeye çalışılması kabul edilebilir değildir.”

SOYLU ÖTEKİLEŞTİRİLDİ

Halen devam eden Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında sık sık adı anılan Süleyman Soylu’nun, soruşturmanın kendisine ve ailesine genişletilmek istediği düşüncesinin Soylu’da oluştuğunu kaydeden Saymaz, bakanlık dönemindeki işlemlerden Erdoğan’ın da bilgisi ve onayının olduğunu ancak buna rağmen Soylu’nun partiden dışlandığını düşündüğünü aktardı.

“BURADAYIM GÖRÜN BENİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, dilekçe konusunda Soylu’yu durdurup durdurmayacağını bilmediğini ifade eden Saymaz,

“Ayrıca “Milletvekilleri bakan olmayacak” kuralı Murat Kurum için esnetilirken kendisi için uygulanmıyor olmasını kabullenemiyor. Yakın çevresi, AK Parti’ye egemen olan kadroların Soylu’yu ötekileştirdiğini savunuyor.

Soylu da “Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla” misali… CHP’ye ve muhalif medyaya cevap verirken gerçekte Erdoğan’a sesleniyor. “Buradayım, gör beni” diyor.

Cumhurbaşkanı, Soylu’yu görür ve durdurur mu, bilemiyoruz. Kesin olan şu:

Dilekçeyi TBMM’ye sunduğu andan itibaren Soylu için de AK Parti için de başka bir sayfa açılacak” dedi.