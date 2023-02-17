Süleyman Soylu bu sözleri depremden bir hafta önce söyledi ‘Nerede bu devlet lafı, bizi hep ezmiştir’

Soylu'nun “Ülkemizde deprem olurdu, sel olurdu afet olurdu. Mikrofon bir annemize, oradaki bir vatandaşımıza uzatılırdı. İlk cümle şu olurdu: Nerede bu devlet? 'Nerede bu devlet' lafı çocukluğumuzdan itibaren bizi hep ezmiştir” ifadeleri dikkat çekti.

Kahramanmaraş merkezli ve meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrası kurumların deprem bölgesine geç müdahale ettiğiyle ilgili tartışmalar sürerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun depremden 10 gün önce Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Tosya Hükümet Konağı'nın açılış töreninde yaptığı konuşma tekrar gündeme geldi.

Süleyman Soylu'nun 28 Ocak'ta Kastamonu'da yaptığı konuşmanın ilgili bölümü şöyle:

"Biz çocukken televizyonları seyrettiğimizde, siyah beyaz TRT'yi, ülkemizde deprem, sel, afet olurdu. 10 gün, 1 ay sonra mikrofon bir annemize, oradaki vatandaşımıza uzatılırdı. İlk cümle şu olurdu: 'Nerede bu devlet?'

Aslında bu millet vefakar, kadirşinas, yardımsever, birbirinin zor gününde beraber olan bir millet.

Ama oradaki o afete düşen insanların beklediği tek bir şey var.

Devlete askere gel, gelir.

Fedakarlık yap, yapar.

Bir zor dönemde ortaya cesaretini koy, koyar.

Bu millet devletine meftun bir millettir.

Bir kere ondan destek bekler.

Zor zamana düştüğünde, deprem, sel, afet olduğunda, 'Elini bana uzat' der. 'Ben buradan çıkarım ama senin bana elini uzatmanla daha kolay çıkarım' der.

'Nerede bu devlet' lafı çocukluğumuzdan itibaren bizi hep ezmiştir.

Çünkü biz 16 devleti hem de zor zamanlardan beri kuran bir ecdadın evladıyız. Bu coğrafyada bin yıldır varız."