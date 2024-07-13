Süleyman Soylu dokunulmazlığının kalkması için Meclis'e başvuracak

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hakkında ortaya atılan suçlamalara yanıt verdi. Soylu, dokunulmazlığının kaldırılması için açıklamalarda bulundu ve "Baronluğumu ispat etmezseniz namertsiniz" ifadelerini kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvuracağını açıkladı.

"SOYLU'NUN DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI VE YARGI SÜRECİ ŞARTTIR" DENİLMİŞTİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Deniz Yücel, bir ay önce Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında, "Bu olayların en önemli figürlerinden biri de ‘suç işleri bakanı’ olarak nitelendirdiğimiz Süleyman Soylu'dur. Soylu'nun derhal dokunulmazlığının kaldırılması ve yargı sürecine dahil edilmesi şarttır" ifadelerini kullanmıştı.

"TBMM’YE MÜRACAAT EDECEĞİM"

Soylu hakkında, çeşitli basın organlarında suç örgütleriyle bağlantılı olduğu iddiaları yer aldı. Bu iddialara yanıt veren Soylu, sosyal medya üzerinden sert bir açıklama yaptı. Süleyman Soylu, "Haysiyet celladı alçaklar… Yıllardır intikamınız ve iftiralarınız bitmedi. Cumhuriyet gazetesi! Baronluğumu ispat etmezseniz namertsiniz. Dokunulmazlığımın kalkması için TBMM’ye müracaat edeceğim. Elinizde ne belge varsa ortaya koymazsanız şerefsizsiniz" dedi.

Ayrıca, Soylu'nun bu paylaşımı MHP Genel Başkanı İzzet Ulvi Yönter tarafından da paylaşıldı.