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Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Şerefsiz" ifadesi nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya açtığı 5 kuruşluk dava sonrası Kılıçdaroğlu'nun avukatı ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında tartışma çıktı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 18:25
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Süleyman Soylu Kılıçdaroğlu'na bir kez daha hakaret etti. Kılıçdaroğlu 5 kuruşluk dava açmıştı

Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, "Şerefsiz" ifadesi nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 5 kuruşluk dava açtı.

Olayı sosyal medyada duyuran Celal Çelik, "Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun talimatı gereğince; "Şerefsiz" hakaret sözünü yönelten Süleyman Soylu hakkında (ederi dikkate alınarak) 5 Kuruşluk manevi tazminat davası açtık. Bu müptezelden, alışkanlık haline getirdiği ahlaksızlığın hesabını soracağız!" diye yazdı.

Celal Çelik'in bu paylaşımını alıntılayan Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu Zavallı bir adam. Belediye başkanlarının korkusundan, Akşener'in çalımlarından sıyrılmak gündem değiştirmek için avaneleriyle iftira/hakaret ediyor ettiriyor Peki yeni tetikçisi FETÖ’cü avukata nasıl teslim oldu. Cevap: Kaset kumpası sonrası “Elektronik Kelepçe” diye yanıt verdi.

Celal Çelik ise "Müfteri Süleyman Soylu, yine iftira ve hakarete başvurmuş. Yanına kar bırakacağımı sanma. Hesabını soracağım. Derhal dava açacağım. Hodri Meydan. Tüm Emniyet birimleri elinde. İspatlamazsan namertsin ki herkes biliyor" dedi.

İşte o paylaşımlar:

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Ulaş
6.12.2022 18:38
Herkes biliyor  
 
Faruk Yılmaz
6.12.2022 18:33
Avukat teslim olunan bi şey mi? ben anlamadım  
 
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