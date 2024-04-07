Süleyman Soylu uyuşturucu şakasına çok kızdı. 'Nejat Uygur Halit Akçatepe ve Kemal Sunal’a haksızlık ederim' Komedyen veya FETÖdyen

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Süleyman Soylu uyuşturucu şakasına çok kızdı. 'Nejat Uygur Halit Akçatepe ve Kemal Sunal’a haksızlık ederim' Komedyen veya FETÖdyen
Komedyen Özgür Turhan'ın, bir grip ilacı için "Ben uyuşturucuyla bir bağlantısı olduğunu düşünmüyorum çünkü Süleyman Soylu'yla fotoğrafı yok" şakası sosyal medyada hızla yayılırken; Soylu, komedyen Özgür Turhan’ı hedef aldı. "Bu kişiyi komedyen diye şikayet edersem; Nejat Uygur, Halit Akçatepe ve Kemal Sunal’a haksızlık ederim." dedi.

Bir grip ilacı ile uyuşturucu arasında bir bağlantı olduğu söylentileri hakkında bir konuşma yapan komedyen Özgür Turhan, şaka yaparak “Ben uyuşturucuyla bir bağlantısı olduğunu düşünmüyorum çünkü Süleyman Soylu’yla fotoğrafı yok” demiş ve bu sözleri sosyal medyada hızla yayılıp gündem olmuştu.

"ONUN İÇİN ŞİFA DİLİYORUM"

Soylu, şakanın binlerce kişi tarafından izlenmesi ve paylaşılmasını ardından açıklama yaparak, “Bu kişiyi komedyen diye şikayet edersem; Nejat Uygur, Halit Akçatepe ve Kemal Sunal’a haksızlık ederim. Onun için şifa diliyorum” dedi.

"ANTİ-EMPERYALİST OLDUM VE OLMAKTAN GURUR DUYARIM"

Ayrıca paylaşımında bugüne kadar bazı çevreler tarafından anti-emperyalist olarak yorumlandığını da söyleyen Soylu, "Hayatım boyunca ülkeme ve milletime sadakatim dolayısıyla anti-emperyalist oldum ve olmaktan gurur duyarım." ifadelerini kullandı.

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TURHAN'DAN SOYLU'YA YANIT

Soylu'nun söz konusu paylaşımını alıntılayan Turhan "Arkadaşlar direkten döndüm, sınır burasıymış" ifadelerini kullandı.

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