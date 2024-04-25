Gazetecileri hedef alan Süleyman Soylu’ya Fatih Altaylı’dan ‘Tepemin tasını attırmasın’ çıkışı

Kaynak: Haber Merkezi
Gazetecileri hedef alan Süleyman Soylu’ya Fatih Altaylı’dan ‘Tepemin tasını attırmasın’ çıkışı
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir yayında gazeteci Timur Soykan, Murat Ağırel ve Fatih Altaylı için 'Bu arkadaşlar neye hizmet ettiğinin farkında değil' ifadelerini kullanmıştı. Fatih Altaylı, Soylu’nun bu sözlerine zehir zemberek bir yanıt verdi.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı yayında, "Benim hakkımda son 10 ayda 550 olumsuz köşe yazısı yazıldı. Gazeteci Timur Soykan, Murat Ağırel ve Fatih Altaylı gibi arkadaşlar neye hizmet ettiğinin farkında değil" söyleminde bulunmuştu. Gazeteci Fatih Altaylı, Soylu’nun bu ifadelerini çok sert yanıtladı.

Altaylı, Soylu hakkında, "Bir; ben onun arkadaşı değilim, benden arkadaş diye bahsedemez, haddini bilsin tepemin tasını attırmasın. Süleyman Bey'i ben zeki bir insan sanırdım, yanıldığımı gördüm.” ifadelerini kullandı ve Soylu’nun ya yayını izlemediğini ya da izlediğinde yayını anlayacak kapasitesinin olmadığını söyledi.

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“Ben şunu düşündüm yayından sonra Süleyman Soylu'yu çok mu korudum acaba?” ifadesini kaydeden Altaylı, her şeyin Soylu’ya bağlanmasını istemediğini ifade etti ve “Bu yayından olumsuz bir şey çıkarmak yanlış; on ayda onun lehine ilk defa bir şey söylendi. Bu kadar net bir şeyi görmemek için gözünüzde kulağınızda problem var demek ki.” dedi.

Altaylı, “Fatih Altaylı diye bir gazeteci demişti geçen sefer ona itirazım yok ama ben onun arkadaşı değilim.” ifadelerini kaydetti ve Soylu’nun, söz konusu yayından sonra yayına katılan arkadaşlarından birini aradığını ve kendisinin cevap hakkı olduğunu ilettiğini ifade etti. Arkadaşının Soylu’ya, “Fatih Bey'in yayını size açık” dediğini belirten Altaylı, “Süleyman Bey de 'Bir düşüneyim' demiş. Gelsin istediği gibi anlatsın. Bizim ne korkumuz var ne çekincemiz var." ifadesini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir yayında Timur Soykan, Murat Ağırel ve Fatih Altaylı’nın ismini vererek , "Bu arkadaşlar bence neye hizmet ettiğinin farkında değiller. Türkiye'yi bir suç ülkesi olarak nitelendirmek doğru bir yaklaşım değil. Neden bahsediyorlar? Uyuşturucu, baron...” ifadelerini kaydetmişti.

Soylu, kendisine yöneltilen, Altaylı, Soykan ve Ağırel'in yayının tamamını izleyip izlemediğine ilişkin soruya ise, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurmuş, Süleyman Soylu da yönetiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri var, gümrük var, İçişleri Bakanlığı var, yargı var, savcı var, hakim var. Herkes var. Herkes bu işin içerisinde ve biz ülke olarak -onların iddiasına göre- biz bu işi yapıyoruz. Ya siz deli misiniz? Kendi ülkenize niye böyle bir kötülük yapıyorsunuz?" dedi.

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