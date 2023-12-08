Süleyman Soylu'nun acı günü

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun acı günü. Soylu'nun yengesi Havva Reis hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Süleyman Soylu'nun acı günü

Süleyman Soylu, Samsun'un Bafra ilçesinde vefat eden dayısının hanımı Havva Reis’in cenazesine katıldı. Soylu’yu cenazede Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir yalnız bırakmadı.

aw094480-02.jpg Havva Reis’in cenazesi Darboğaz Mahallesi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.

aw094480-03.jpgSamsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, cenaze sonrası yaptığı paylaşımda, “Önceki dönem İçişleri Bakanımız İstanbul Milletvekilimiz Süleyman Soylu’nun vefat eden kıymetli yengesi Havva Reis’e Allah’tan rahmet; bakanımız, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Son yolculuğuna uğurladığımız büyüğümüzün mekanı cennet, makamı âli olsun” dedi.

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