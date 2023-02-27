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Cemal Enginyurt Süleyman Soylu’ya statlarda slogan atılmasını önlemenin sırrını verdi: Gün gelecek o statlara sen de giremeyeceksin

Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerinden yükselen "Hükümet istifa" tezahüratlarından rahatsız olan bazı kulüplerin sert açıklamarıyla futbol dünyası ikiye bölündü. Cemal Enginyurt bir video yayımlayarak, Süleyman Soylu'nun statlardaki protestoları nasıl önleyebileceğini anlattı. Enginyurt sözlerini "Gün gelecek o statlara sen de giremeyeceksin" diyerek noktaladı.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 16:20
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Süleyman Soylu'ya Cemal Enginyurt'tan: Gün gelecek o statlara sen de giremeyeceksin

Cemal Enginyurt Süleyman Soylu’ya statlarda slogan atılmasını önlemenin sırrını verdi: Gün gelecek o statlara sen de giremeyeceksin
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Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da "Hükümet istifa" tartışmalarına katıldı. Enginyurt, TikTok hesabından paylaştığı videoda, Kasımpara-Ankaragücü karşılaşmasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik yapılan tezahüratları hatırlatarak "Fenerbahçe, Beşiktaş taraftarı 'hükümet istifa' dedi diye 'artık yeter' dedi diye ağzınıza gelen her türlü hakareti yapıyorsunuz. Süleyman Soylu tehdit etmiş 'polisi böldürmesinler hadlerini bildiririm' demiş. İşin kolayı var sana bir çözüm önereyim. Maçlara bundan sonra girecek seyircileri AKP'li, MHP'li, BBP'li, Vatan Partili ve HÜDAPAR'a kayıtlı olmasına bakmak yeterlidir. Cumhur İttifakı dışında hiçbir parti üyesini stadlara almayın böylece ne slogan duyarsınız ne tepki." ifadelerine yer verdi.

Enginyurt konuşmasını "Süleyman Soylu yine tehdit ettin ya. Gün gelecek o statlara sen de giremeyeceksin. Yandaşların da. Hükümet istifa" şeklinde bitirdi.

Muhalefetin, siyaseti stadyumlara taşıdığını, üç beş taraftarı aldatıp hükümet aleyhine slogan attırdığını savunan AKP Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, kulüp yöneticilerinin, bu tür slogan atanlarla kulüplerinin ilgisinin olmadığını açıklaması gerektiğini vurguladı.

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