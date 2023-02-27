Cemal Enginyurt Süleyman Soylu’ya statlarda slogan atılmasını önlemenin sırrını verdi: Gün gelecek o statlara sen de giremeyeceksin

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da "Hükümet istifa" tartışmalarına katıldı. Enginyurt, TikTok hesabından paylaştığı videoda, Kasımpara-Ankaragücü karşılaşmasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik yapılan tezahüratları hatırlatarak "Fenerbahçe, Beşiktaş taraftarı 'hükümet istifa' dedi diye 'artık yeter' dedi diye ağzınıza gelen her türlü hakareti yapıyorsunuz. Süleyman Soylu tehdit etmiş 'polisi böldürmesinler hadlerini bildiririm' demiş. İşin kolayı var sana bir çözüm önereyim. Maçlara bundan sonra girecek seyircileri AKP'li, MHP'li, BBP'li, Vatan Partili ve HÜDAPAR'a kayıtlı olmasına bakmak yeterlidir. Cumhur İttifakı dışında hiçbir parti üyesini stadlara almayın böylece ne slogan duyarsınız ne tepki." ifadelerine yer verdi.

Enginyurt konuşmasını "Süleyman Soylu yine tehdit ettin ya. Gün gelecek o statlara sen de giremeyeceksin. Yandaşların da. Hükümet istifa" şeklinde bitirdi.

Muhalefetin, siyaseti stadyumlara taşıdığını, üç beş taraftarı aldatıp hükümet aleyhine slogan attırdığını savunan AKP Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, kulüp yöneticilerinin, bu tür slogan atanlarla kulüplerinin ilgisinin olmadığını açıklaması gerektiğini vurguladı.