Süleyman Soylu’ya mahkemeden şok

Kaynak: BirGün
Süleyman Soylu’ya mahkemeden şok
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Beyoğlu’nda kentsel dönüşüm gerekçesiyle evlerinden çıkarılan yurttaşların kurduğu Fetihtepe Mahallesi 3550 Ada Derneği’nin başkanı Şenel Kartal’a açtığı hakaret davasında karar çıktı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AKP'li Beyoğlu Belediyesi tarafından İstanbul Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi 3550 Ada’da başlatılan kentsel dönüşüm projesine vatandaşlar tepki göstermişti.

O dönemde vatandaşların hakkını aramak için kurulan 3550 Ada Derneği’nin Başkanı Şenel Kartal’a dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun mafyatik isimlerle kurduğu ilişkiyi eleştirdiği gerekçesiyle hakkında dava açıldı.

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1 yıla yakın bir süredir denetimli şekilde yargılanan Kartal’ın beraatine hükmedildi. Verilen kararda, “Her ne kadar sanık Şenel Kartal hakkında kamu görevlisine hakaret suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de; sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından CMK 223/2-a maddesi uyarınca beraatına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Mahkeme, tarafların itirazı durumunda duruşma yapılacağını bildirdi.

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Verilen kararın ardında konu hakkında açıklama yapan dernek başkanı Kartal, “Fetihtepe’de halka yapılan haksızlıkları dile getirdiğimiz için yargılandık. Mahkeme haklı olduğumuzu ortaya koydu ve beraat verdi” dedi.

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NE OLMUŞTU?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AKP'li Beyoğlu Belediyesi tarafından İstanbul Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi 3550 Ada’da kentsel dönüşüm projesi başlatılmıştı. Halk ile birlikte bir dönüşümün olması gerektiğini belirten vatandaşlar, projeye tepki göstermişti.

Mahalle sakinlerinin altyapı hizmetleri kesilmiş ve 9 Haziran 2022 tarihinde kolluk kuvvetleri tarafından mahalle sakinleri zorla dışarı çıkarılmıştı.

Dernek başkanı Şenel'e, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun mafyatik isimlerle kurduğu ilişkiyi eleştirdiği gerekçesiyle hakkında dava açılmıştı.

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