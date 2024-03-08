AKP'li Başkan MHP’li Belediyeyi mafyalıkla suçladı. Karaman'da şok iddia

Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li Başkan MHP’li Belediyeyi mafyalıkla suçladı. Karaman'da şok iddia
Karaman AKP İl Başkanı Av. Murat Öztürk haberlerde ve internette yayınlanan ”Makamda Şok Ses Kaydı” şeklindeki haberler ile ilgili bir basın açıklamasında bulundu.

Sedat Tugan - Karaman / YENİÇAĞ

Karaman Belediyesinin son günlerde devamlı olarak silahlı baskın, tehditler ve Belediye içinde suç sayılan fiillerin devamlı konuşulduğu bir yer haline geldiğini söyleyen Öztürk'ün yaptığı açıklama;

Halk içinde Belediye yönetiminin sadece hediye, çiçek ve çikolata dağıtımı yaparak hizmet ettiği, popülist davrandığı, Karaman için kalıcı hiçbir projesinin olmadığı bilinci varken, bunun dışında organize ve bilinçli şekilde baskı ve tehditlerle iş yapan, gazetecileri dövdüren, darp eden grupların olduğu mahkeme dosyalarına yansımıştı.

Tüm bunlar yetmezmiş gibi, gazetecilerin evini kurşunlayan, hatta en son yapılan parktaki genç bir çocuğun cinayet olayında, belediye aracında bu silahın taşınması herkes tarafından bilinmekte ve resmi kayıtlara geçtiği ifade edilmektedir.

Son olarak ise şimdi “Makamda Şok Ses Kaydı” başlıklı haber içinde, Belediye Başkan Yardımcısı olduğu iddia edilen kişinin konuşmalarında; “Silahla evin kurşunlanması ve bazı kişilerin darp edilmesi olayıyla ilgili” konuşmaların geçmesi dehşet vericidir.

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Öncelikle Karaman halkı bu tip yapılanmalara, resmi makamlarda bu tip davranışlara hiçbir zaman müsaade etmez. Karaman, bir sevgi, huzur ve kardeşlik şehridir. Bu tip olaylarla anılması ve bunun içinde Belediye Yönetiminin isminin geçmesi ve buna karşı, hiçbir yetkilinin ise ağzını dahi açmaması kabul edilemez.

Karaman Belediye tarihinde Yaşar Evcen, Halil İbrahim Gülcan ve AKP Belediye Başkanlarımızın hiçbir döneminde böyle çirkin olaylar hiçbir zaman yaşanmamıştır.

Biz bu konuda yetkili makamların kararlarını takip edeceğiz. Seçim sürecinde de her bir vatandaşımız hür iradesini yansıtacaktır. Bizler vatandaşımızı huzursuz eden her türlü davranışın karşısında olacağız. Karaman bir bütün olarak tüm bu toplum barışını tehdit eden olumsuz davranışlardan açık şekilde rahatsız olmuştur. Hiçbir parti ayrımı yapmaksızın kanun dışı eylemleri güçlü bir şekilde kınıyor ve kabul etmiyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

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