Fatih Portakal Süleyman Soylu’yu köşeye sıkıştıracak skandal iddiayı sordu. Canlı Yayına davet etti

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası gazeteci Tolga Şardan T24'teki köşe yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın askeri sahaya çıkarın talimatına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun uymadığını “Soylu'nun "Askeri niye karıştırıyorsunuz, AFAD'ın sorumlusu benim" ifadelerini kullandığını iddia etmişti.

ASKERİN SAHA ÇIKMAMASINI SİZ Mİ İSTEMEDİNİZ?

Bu haberi kendi sosyal medya kanalında yeniden dile getiren gazeteci Fatih Portakal, Bakan Soylu’yu köşeye sıkıştırdı.

CANLI YAYINA DAVET ETTİ

Soylu’ya bu skandal iddiaların doğru olup olmadığını soran Portakal “Gerçekten askerin sahaya çıkmasını Süleyman Soylu mu istemedi diye insan aklına bir soru geliyor. Tabi Süleyman bey gerek buradan gerekse basının önce söz hakkınız var. Siz mi istemediniz?” ifadelerini kullanarak canlı yayınına davet etti...

İşte o anlar: