Süleymancılar tarihi köşkü yıktı. Yerine kursu inşa ediliyor

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Süleymancılar Cemaati’nin Bolu’da tarihi bir köşkü yıktığı belirlendi. Cemaate bağlı Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği, Semerkant Mahallesi’ndeki 685 metrekare büyüklüğündeki bir araziyi önce satın aldı.

TARİHİ KÖŞKÜ SESSİZ SEDASIZ YIKTI

Ardından da arsadaki üç katlı tarihi “tescilli” ahşap köşkü sessiz sedasız yıktı.

Cemaat, yıktığı köşkün yerine Kuran kursu ve yurt olarak kullanılacağı belirtilen bir binanın inşaatına başladı.

ÇOCUKLARIN YAŞAMLARINI ÇALMIŞLARDI

Süleymancılar Cemaati, Adana’nın Aladağ ilçesindeki kaçak yurtta 2016’da çıkan yangında 11’i çocuk 12 kişinin yaşamını yitirmesiyle gündeme gelmişti.

Bu yurtta, Konya’nın Taşkent ilçesinde LPG patlamasında 17 çocuğun hayatını kaybettiği yurt gibi, Süleymancılar tarafından işletiliyordu.

Süleymancılar, geçen aylarda Amazon'dan alınan altı çocuğun dini eğitimden geçirilip ve Türkiye'ye getirmesi kamuoyuna yansımıştı.

Gelen tepkiler ve başlatılan inceleme üzerine çocuklar Brezilya'ya gönderilmişti.