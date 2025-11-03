Türkiye'nin 2 buçuk yıl süren uçuş yasağının geçen ay kaldırılmasının ardından, içerisinde yüzden fazla yolcunun bulunduğu uçak gece yarısından sonra Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçak Süleymaniye Havalimanı'na indi.
Havalimanı Müdürü Rebaz Muhammed Halil, yaptığı açıklamada Süleymaniye-İstanbul seferlerinin haftada dört kez gerçekleştirileceğini belirterek, "Uçuşların önümüzdeki aylarda artırılması planlanıyor" dedi.
Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla Süleymaniye'ye gelen ilk yolcular, uçuşların yeniden başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Türkiye, Nisan 2023 tarihinde Süleymaniye'ye yönelik uçuş yasağını yürürlüğe koymuştu. IKBY Başkanlığı, geçen Ekim ayının 9'unda yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin talebi üzerine Süleymaniye Havalimanı'na yönelik uçuş yasağını kaldırma kararı aldığını duyurdu.