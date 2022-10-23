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Sultanbeyli Belediyesi çöp konteyneri satın alacak

Sultanbeyli Belediyesi çöp konteyneri satın alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 14:32
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Sultanbeyli Belediyesi çöp konteyneri satın alacak

Sultanbeyli Belediyesi çöp konteyneri satın alacak
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Sultanbeyli Beleditesi çöp konteyneri satın alacağını duyurdu.

Basın İlan’da “Çöp Konteyneri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. “ denildi.

Niteliği, türü ve miktarı : Temizlik İşleri Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere 75 Adet Çöp Konteyneri Mal Alınması

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 01.11.2022 - 11:00

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

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