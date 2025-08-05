Sultanbeyli Belediyesi’nde yeni zabıtalar göreve başladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sultanbeyli Belediyesi’nde yeni zabıtalar göreve başladı

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, göreve yeni başlayan zabıta memurlarını kabul etti.

Zabıta biriminin güçlü ve etkin olmasını önemsediklerini söyleyen Tombaş, "İlçemiz genelinde kamu düzeninin korunması ve denetim faaliyetlerinin artması noktasında zabıtalarımız daha etkin bir şekilde saha çalışmalarını yürütecek" ifadelerini kullandı.

Sultanbeyli Belediyesi'nde görev yapmaya hak kazanan yeni zabıta memurları göreve başladı. İlk mesai gününde zabıta memurlarını kabul eden Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, hayırlı olsun temennilerini paylaştı. Zabıta memurlarını tek tek tebrik edip yakından ilgilendi.

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SULTANBEYLİ'MİZİN HUZURU İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Zabıtanın belediyenin sahadaki yüzü olduğunu vurgulayan Başkan Tombaş, "Zabıta teşkilatımız, belediyemizin sahadaki en görünür birimlerinden. Vatandaşlarımızla doğrudan temas halindeler. Kamu düzeninin korunması gibi birçok alanda aktif olarak görev alan zabıtalarımız, ilçemizdeki denetimleri daha sistematik bir biçimde yapacak ve vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkili çözümler sunacak. Zabıta kadromuzun güçlenmesiyle birlikte vatandaşlarımıza daha güzel hizmetler sunacağız. Hemşehrilerimizin huzuru için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz. Tüm çalışma arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun" Şeklinde ifade etti.

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Sultanbeyli Belediyesi’nde yeni zabıtalar göreve başladı
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