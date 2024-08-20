Sultanbeyli'de asker eğlencesinde büyük kavga

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sultanbeyli'de asker eğlencesinde büyük kavga

İstanbul'da Sultanbeyli'de asker eğlencesinde 2 grup birbirine girdi.

Asker eğlencesinde büyük kavga

Sultanbeyli'de düzenlenen bir asker eğlencesi sırasında, iki grup arasında şiddetli bir kavga çıktı.

Yumruk, tekme ve sandalyelerin kullanıldığı kavga, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesine bağlı Hasanpaşa Mahallesi, Necip Fazıl Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre, asker eğlencesi için bir araya gelen iki grup arasında, henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma başladı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek şiddetli bir kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında taraflardan bazı kişiler, birbirlerine sandalye ile saldırdı.

Çevredeki vatandaşların durumu polise bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis müdahalesiyle kavga sona erdirildi.

Yaşanan bu anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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